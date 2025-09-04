The Swiss voice in the world since 1935

El superávit comercial de Brasil hasta agosto cae un 20 %

Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- Brasil registró un superávit comercial en los primeros ocho meses de 2025 de 42.810 millones de dólares, un 20 % menos que en el mismo periodo del año pasado, informó este jueves el ministerio de Comercio.

Los embarques de la mayor economía latinoamericana avanzaron un 0,5 %, hasta los 227.583 millones de dólares, mientras que las importaciones crecieron un 6,9 % hasta los 184.770 millones de dólares.

Según los datos de la cartera, el crecimiento de las exportaciones en los primeros ocho meses del año estuvo marcado por el aumento en las ventas de café, la carne bovina y los vehículos de pasajeros, pese a caídas de productos como la soja y el mineral de hierro y el azúcar.

El valor de las compras de China, principal destino de las mercancías, cayó un 3 %, mientras que el de Argentina creció un 51,2 %, el de la Unión Europea un 1,3 % y el de EE.UU. un 1,6 %.

En cuanto a las importaciones, destacaron el cacao, las plataformas y embarcaciones flotantes, los motores y los fertilizantes.

Las importaciones desde China crecieron un 15,7 %, mientras que las de EE.UU. un 11,4 % y las de la Unión Europea un 4,6 %. Las argentinas, en cambio, cayeron 1,7 %.

En agosto, el superávit alcanzó 6.133 millones de dólares, un 35,8 % más que en el mismo mes del año pasado, pese a la caída de las ventas en Estados Unidos (-18,5 %) tras la entrada en vigor de los aranceles adicionales de 50 % impuestos por el presidente Donald Trump.

Las exportaciones brasileñas del mes sumaron 29.860 millones de dólares y fueron un 3,9 % superiores a las de agosto del año pasado, pese a la caída de las ventas de animales vivos -excepto pescados y crustáceos- y productos como arroz, algodón, aluminio y aceites de combustibles, entre otros.

Entre los productos que comenzaron a pagar el arancel a partir del 6 de agosto figuran algunos que son importantes en la pauta de exportación a Estados Unidos, como café, carnes y frutas.

El Gobierno prevé que la balanza comercial cierre el año con un superávit de 50.400 millones de dólares, un 32 % menos que en 2024. EFE

