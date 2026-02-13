El superávit comercial de la zona euro fue en diciembre de 12.600 millones de euros

3 minutos

Bruselas, 16 ene (EFE).- El superávit de la eurozona en su comercio de bienes con el resto del mundo se situó el pasado mes de diciembre en los 12.600 millones de euros, frente a los 13.900 millones anotados en el mismo mes de 2024, informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el superávit comercial se fijó en 12.900 millones de euros en el comercio de mercancías con el resto del mundo en diciembre, frente a los 14.200 millones de euros del último mes de 2024.

En la eurozona, las primeras estimaciones mostraron unas exportaciones al resto del mundo en diciembre que ascendieron a 234.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,4 % en comparación con diciembre de 2024 (226.300 millones de euros).

Las importaciones procedentes del resto del mundo se situaron en 221.300 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,2 % en comparación con el mismo mes de 2024 (212.400 millones de euros).

De enero a diciembre de 2025, la zona del euro registró un superávit de 164.600 millones de euros, frente a los 168.900 millones de euros registrados entre los mismos meses del año anterior.

Las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo aumentaron hasta los 2,937 billones de euros (un incremento del 2,4 % en comparación con enero-diciembre de 2024), y las importaciones aumentaron hasta los 2,773 billones (una subida del 2,7 %).

El comercio entre países de la zona del euro ascendió a 2,627 billones de euros de enero a diciembre, lo que supone un aumento del 2 % en comparación con enero-diciembre de 2024.

Por lo que respecta a la UE, las exportaciones al resto del mundo se situaron en los 214.800 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,2 % en comparación con diciembre de 2024 (210.200 millones).

Las importaciones procedentes del resto del mundo se situaron en 201.900 millones de euros, lo que implica un incremento del 3 % en comparación con el mismo mes del año anterior (195.900 millones).

Entre enero y diciembre, la UE registró un superávit de 133.500 millones de euros, frente a los 140.600 millones obtenidos entre los mismos meses de 2024.

Las exportaciones de mercancías fuera de la UE aumentaron hasta los 2,645 billones de euros (una subida del 2 % en comparación con enero-diciembre de 2024), y las importaciones aumentaron hasta los 2,511 billones de euros (un 2,4 % más).

Por su parte, el comercio intracomunitario ascendió a 4,142 billones de euros de enero a diciembre, un aumento del 2,6 % en comparación con 2024.

En lo que se refiere al comercio de mercancías con sus principales socios comerciales, el superávit con Estados Unidos bajó a los 9.300 millones de euros en diciembre frente a los 15.100 millones del mismo mes de 2024, mientras que el déficit con China ascendió a 26.800 millones en comparación con los 24.500 millones de diciembre del año anterior. EFE

