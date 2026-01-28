El superávit de comercio agroalimentario de la UE cayó 35 % en noviembre, a 4.100 millones

Bruselas, 28 ene (EFE).- El superávit del comercio agroalimentario de la Unión Europea (UE) bajó un 35 % en noviembre de 2025 frente a octubre y se situó en los 4.100 millones de euros, lo que representa una caída frente al «nivel excepcional» del mes precedente, según informó este lunes la Comisión Europea (CE).

Bruselas precisó en un comunicado, además, que el superávit del pasado noviembre fue un 22 % inferior al del mismo mes de 2024.

Entre enero y noviembre de 2025, el superávit acumulado del comercio agroalimentario de los Veintisiete se situó en los 46.100 millones de euros.

La cifra es 13.100 millones de euros inferior a los primeros once meses de 2024, debido en gran parte a los altos precios de las importaciones.

La CE destacó que, tras unos resultados muy positivos en octubre, las exportaciones agroalimentarias de la UE volvieron a niveles más habituales en noviembre, mientras que las importaciones se mantuvieron elevadas.

Así, el pasado noviembre, las exportaciones llegaron a los 19.700 millones de euros, un descenso del 10 % frente a octubre y del 2 % con respecto al undécimo mes de 2024.

A pesar de ello, entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones acumuladas alcanzaron los 219.200 millones de euros, lo que supone un aumento de 2.800 millones de euros (un 1 % más) con respecto al mismo periodo de 2024.

Al igual que en meses anteriores, los buenos resultados de las exportaciones se vieron respaldados por los altos precios de los productos derivados del cacao y el café, mientras que las exportaciones de cereales siguieron disminuyendo debido a la reducción de los volúmenes generales, según la Comisión.

En cuanto a las importaciones, se situaron en los 15.600 millones de euros en noviembre pasado, un 1 % más que en octubre y que lo registrado en el undécimo mes de 2024.

De enero a noviembre, las importaciones acumuladas ascendieron a 173.100 millones de euros, lo que supone un aumento de 15.900 millones de euros (un 10 % más) en comparación con el mismo periodo de 2024, detalló la CE. EFE

