El superávit de comercio agroalimentario de la UE creció 18 % en octubre, a 6.400 millones

2 minutos

Bruselas, 22 dic (EFE).- El superávit del comercio agroalimentario de la Unión Europea (UE) creció un 18 % en octubre frente a septiembre y se situó en los 6.400 millones de euros en el décimo mes de 2025, lo que representa el excedente mensual más elevado «en más de un año», informó este lunes la Comisión Europea (CE).

Bruselas precisó en un comunicado, además, que el superávit del pasado octubre fue un 19 % superior al del mismo mes de 2024.

Entre enero y octubre de 2025, el superávit acumulado del comercio agroalimentario de los Veintisiete se situó en los 42.000 millones de euros.

La cifra es 12.500 millones de euros inferior a los primeros diez meses de 2024, debido en gran parte a los altos precios de las importaciones, en particular, del cacao y el café.

La CE destacó que las exportaciones agroalimentarias de la UE en octubre alcanzaron un récord mensual, respaldadas «por un sólido crecimiento intermensual y los continuados incrementos de los precios».

Así, el pasado octubre las exportaciones llegaron a los 20.700 millones de euros, un aumento del 7 % frente a septiembre y del 1 % con respecto al décimo mes de 2024.

Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones acumuladas se situaron en los 199.400 millones de euros, 3.100 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado.

«El crecimiento de las exportaciones siguió estando impulsado principalmente por los altos precios de los productos a base de cacao y el café. Al mismo tiempo, las exportaciones de cereales descendieron, debido a la disminución de los volúmenes», explicó el Ejecutivo comunitario.

En cuanto a las importaciones, se situaron en los 15.400 millones de euros en octubre pasado, un 4 % más que en septiembre, pero un 5 % por debajo de lo registrado en el décimo mes de 2024.

«Pese al descenso interanual en octubre, las importaciones acumuladas entre enero y octubre alcanzaron los 157.400 millones de euros, una subida de 15.500 millones de euros (un 11 % más) en comparación con el mismo periodo de 2024», detalló la CE.

Apuntó que el aumento de las importaciones acumuladas siguió estando impulsado por los altos precios globales, en particular, del cacao y del café, más que por el aumento de los volúmenes.

«El fuerte incremento de las exportaciones, combinado con un crecimiento más moderado de las importaciones dio como resultado una mejora significativa en la balanza comercial agroalimentaria de la UE», señaló Bruselas. EFE

jug/lpc/llb