El superávit fiscal primario de Argentina crece el 13,4 % en mayo

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- Argentina registró en mayo pasado un superávit fiscal primario de 1,9 billones de pesos (unos 1.318 millones de dólares), un 13,4 % más que en igual mes de 2025, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Este superávit implicó además un salto del 204 % con respecto al resultado positivo de 632.844 millones de pesos registrado en abril pasado.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, en mayo hubo un superávit financiero de 478,613 millones de pesos, con un desplome del 27,7 % con respecto al quinto mes de 2025.

El resultado financiero implicó además una subida del 78,5 % con respecto al saldo positivo de abril último.

En mayo, los ingresos totales registraron un incremento interanual del 27,8 %, por debajo del alza de la inflación del 33,2 % interanual en el quinto mes del año.

Por su parte, los gastos primarios del sector público nacional registraron un crecimiento del 30,3 % con respecto a mayo de 2025.

En los primeros cinco meses del año, Argentina acumuló un superávit fiscal primario de 8 billones de pesos, un 16,3 % más que en igual periodo de 2025.

En tanto, el resultado financiero acumuló a mayo un saldo positivo de 2,48 billones de pesos, un 2,5 % menos que en igual lapso del año pasado.

El superávit financiero logrado en los primeros cinco meses del año equivale al 0,2 % del producto interior bruto (PIB), mientras que el resultado primario equivale al 0,7 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo con el Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB. EFE

nk/pd/jrh