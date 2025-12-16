El superávit fiscal primario de Argentina crece un 54 % interanual en noviembre

2 minutos

Buenos Aires, 16 dic (EFE).- Argentina registró en noviembre un superávit fiscal primario de 2,13 billones de pesos argentinos (unos 1.438 millones de dólares), un 54 % más que en el mismo mes de 2024, informó este lunes el Ministerio de Economía argentino.

El resultado primario de noviembre implica, además, una subida del 158 % respecto al superávit registrado en octubre pasado.

El país suramericano obtuvo en noviembre un superávit financiero (incluye el pago de servicios de deuda) por 599.954 millones de pesos, desde un superávit por 357.162 millones de pesos en noviembre de 2024.

El dato marca una subida del 15,9 % con respecto al superávit financiero por 517.672 millones de pesos de octubre pasado.

En noviembre los ingresos totales crecieron un 18,7 % interanual, mientras que los gastos primarios subieron un 12,7 %.

Se registraron pagos de intereses de deuda por 1,53 billones de pesos.

El superávit financiero logrado en los primeros once meses del año equivale al 0,6 % del PIB, mientras que el resultado primario equivale al 1,7 % del PIB.

Tras la publicación de estas cifras, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, expresó a través de X que «el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo».

En 2024, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 10,4 billones de pesos, equivalente al 1,8 % del PIB, desde un déficit en 2023 equivalente al 2,9 % del PBI.

El resultado financiero logrado en 2024 fue positivo, por 1,7 billones de pesos, lo que equivalió a un 0,3 % del PIB, desde un déficit en 2023 equivalente al 6,1 % del PIB.

El cambio de tendencia de las cuentas públicas observado el año pasado obedeció al severo plan de ajuste fiscal puesto en marcha por el presidente de Argentina, Javier Milei, tras su llegada al Gobierno en diciembre de 2023. EFE

pd/erm/sbb