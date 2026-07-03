El superior de los lefebvrianos tacha de injustas e inválidas las sanciones del Vaticano

Compartir

4 minutos

Roma, 3 jul (EFE).- El superior general de la Fraternidad Sacerdotal Pío X (FSSPX, conocida como los «lefebvrianos», Davide Pagliarani, tachó este viernes de «injustas e inválidas» las excomuniones decretadas por la Santa Sede contra esta congregación ultraconservadora por el acto cismático de ordenar obispos sin la autorización del papa.

En una carta dirigida a León XIV y publicada en la web de la congregación, que tiene su sede en Écône (Suiza), Pagliarani destaca que la decisión del Vaticano «pone una vez más en evidencia el contexto extremadamente trágico en el que se encuentra la Iglesia universal».

«Lo que la Fraternidad San Pío X hizo y seguirá haciendo no es otra cosa que una iniciativa extrema de socorro de las almas, en medio de la confusión doctrinal y moral en la que se halla inmersa la Iglesia. De ninguna manera pretendemos sustituirnos a la Iglesia y no tenemos otro propósito que permanecerle fieles», añade el líder «lefebvriano».

Pagliarani califica de «objetivamente injustas e inválidas» estas sanciones aunque promete al papa que la congregación no las recibe en un espíritu de amargura o rebeldía.

«Las condenas recientes, como las del pasado, nos alcanzan en lo que nos es más querido: nuestro apego a nuestra Madre, la Iglesia romana. Sin embargo, aun en esta prueba, todo debe contribuir al bien de las almas y de la Iglesia misma», añade.

El superior de los «lefebvrianos» asegura que «estas condenas nos alientan a querer aún más a la santa Iglesia y a atender sus necesidades más que nunca con todas nuestras fuerzas. Por este mismo motivo la Fraternidad San Pío X ofrece de buen grado el sufrimiento ocasionado por estas nuevas sanciones por el bien de la Iglesia universal y por Vuestra Santidad».

El Dicasterio (ministerio vaticano) de la Doctrina de la Fe confirmó este pasado jueves la excomunión de los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora (Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier), ordenados el miércoles en Écône (Suiza) sin permiso del papa León XIV.

También han sido excomulgados el consagrante principal, Alfonso de Galarreta, y el obispo Bernard Fellay, por participar en una consagración episcopal sin mandato pontificio y adherirse públicamente al acto considerado cismático.

Pocas horas después de confirmar las sanciones, el mismo dicasterio envió a los obispos de todo el mundo la praxis que regula la readmisión en la comunión católica de sacerdotes y laicos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X que decidan abandonar este grupo tras el cisma.

La Fraternidad Sacerdotal Pío X fue fundada oficialmente en 1970 en Friburgo (Suiza) por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y nació como reacción a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), que consideraban una ruptura con la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.

Juan Pablo II ya excomulgó a su fundador y a los cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XIV en 2009 levantó la excomunión.

A pesar de ello, en los años posteriores han continuado un pulso con la Iglesia que se acentuó en el pontificado de Francisco cuando introdujo severas restricciones a la celebración de la misa «tridentina» -o en latín como se conoce comunmente- con su texto «Traditionis custodes», lo que no gustó a los tradicionalistas y concretamente a los «lefebviranos».

Esta congregación cuenta a nivel global con 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos y 264 seminaristas. En total, la fraternidad supera los 1.500 miembros consagrados y unos 500.000 fieles y tiene presencia en más de 60 países. EFE

sam/rcf