The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Supremo alemán dicta orden de prisión contra tres presuntos miembros de Hamás

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 2 oct (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) alemán dictó este jueves a solicitud de la Fiscalía orden de prisión preventiva contra tres presuntos miembros de la organización islamista Hamás que habían sido detenidos un día antes en Berlín.

Los detenidos son identificados por la Fiscalía en un comunicado como Abed Al G; Wael F. M; y Ahmad I. El primero y el último tienen nacionalidad alemana.

La Fiscalía les imputa pertenencia a banda armada y preparación de atentados contra objetivos judíos e israelíes en Alemania.

Durante la detención fueron incautadas varias pistolas, un fusil, munición, teléfonos móviles, material informático y dinero en efectivo.

Paralelamente a la detención se realizaron requisas en Leipzig (este de Alemania) donde estaba empadronado uno de los tres sospechosos y en el domicilio de un cuarto posible implicado, que está en prisión en Dinamarca, en Oberhausen (oeste de Alemania).

La Fiscalía no ha precisado qué posibles objetivos concretos barajaban los tres hombres para perpetrar los ataques.

Hamás ha negado tener relación alguna con las tres personas detenidas.

«Las acusaciones de sospecha sobre la relación de los detenidos con el movimiento Hamás carecen de fundamento y buscan dañar a Hamás, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino», indicó en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Hamás añade que «su política ha sido y sigue siendo limitar su lucha contra la ocupación sionista únicamente en Palestina». EFE

rz/cae/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR