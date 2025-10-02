El Supremo alemán dicta orden de prisión contra tres presuntos miembros de Hamás

Berlín, 2 oct (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) alemán dictó este jueves a solicitud de la Fiscalía orden de prisión preventiva contra tres presuntos miembros de la organización islamista Hamás que habían sido detenidos un día antes en Berlín.

Los detenidos son identificados por la Fiscalía en un comunicado como Abed Al G; Wael F. M; y Ahmad I. El primero y el último tienen nacionalidad alemana.

La Fiscalía les imputa pertenencia a banda armada y preparación de atentados contra objetivos judíos e israelíes en Alemania.

Durante la detención fueron incautadas varias pistolas, un fusil, munición, teléfonos móviles, material informático y dinero en efectivo.

Paralelamente a la detención se realizaron requisas en Leipzig (este de Alemania) donde estaba empadronado uno de los tres sospechosos y en el domicilio de un cuarto posible implicado, que está en prisión en Dinamarca, en Oberhausen (oeste de Alemania).

La Fiscalía no ha precisado qué posibles objetivos concretos barajaban los tres hombres para perpetrar los ataques.

Hamás ha negado tener relación alguna con las tres personas detenidas.

«Las acusaciones de sospecha sobre la relación de los detenidos con el movimiento Hamás carecen de fundamento y buscan dañar a Hamás, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino», indicó en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Hamás añade que «su política ha sido y sigue siendo limitar su lucha contra la ocupación sionista únicamente en Palestina». EFE

