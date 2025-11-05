El Supremo anula la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez

La Paz, 5 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de 10 años contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por la crisis de 2019 y dispuso su libertad «en el día» mediante un juez de ejecución penal de La Paz, informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

La determinación surge después de que la defensa de la exmandataria presentara un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular la sentencia, argumentando que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria, como fue procesada y sentenciada.

Áñez cumplía diez años de prisión por el caso llamado ‘golpe de Estado II’, sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022, tras ser acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia, así como la de todo su gabinete.

