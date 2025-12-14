El Supremo autoriza a Bolsonaro a realizar una ecografía en el cuarto donde cumple condena

2 minutos

São Paulo, 13 dic (EFE).- La Corte Suprema autorizó al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) a realizarse una ecografía en la sede de la Policía Federal donde cumple condena para evaluar la necesidad de una cirugía, reportaron medios locales.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el Supremo, autorizó que el examen sea realizado con un equipo portátil de ultrasonido en el cuarto donde Bolsonaro está custodiado, con el fin de comprobar la existencia de una hernia inguinal bilateral para evaluar la necesidad de una cirugía.

El magistrado respondió a un pedido presentado por la defensa del exmandatario, que había solicitado permiso para que abandonase la sede de la Policía Federal en Brasilia, con el fin de ingresar al hospital para someterse a una operación.

Además, al analizar el requerimiento, De Moraes señaló que, según determinaciones judiciales previas, las visitas de médicos ya registrados no requieren comunicación previa, siempre y cuando se contemplen las disposiciones legales y judiciales ya establecidas.

Bolsonaro, de 70 años, sufre con esporádicas crisis de hipo, un incipiente cáncer de piel y también con las secuelas de cirugías anteriores en la región abdominal, debido a una puñalada que sufrió en 2018, cuando estaba en plena campaña para las elecciones que lo llevaron al poder ese mismo año.

El expresidente, condenado a 27 años de prisión, se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse, con ayuda de un soldador, de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

Desde ese momento, la defensa y la propia familia del líder político han insistido judicial y públicamente que se le conceda la prisión domiciliaria humanitaria por sus reiterados problemas de salud. EFE

adm/jrh