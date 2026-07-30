El Supremo autoriza investigar al hijo mayor de Lula por supuesto tráfico de influencias

Compartir

3 minutos

São Paulo, 30 jul (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, por supuesto tráfico de influencias, informaron este jueves medios locales.

El magistrado André Mendonça acató una petición de la Policía para esclarecer la actuación de Lulinha en las gestiones para obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal en programas vinculados con el Ministerio de Salud, según el diario ‘Folha de São Paulo’.

La investigación contra el primogénito de Lula se produce en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el dirigente progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

Según los últimos sondeos, Lula parte como favorito para esos comicios por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro (2019-2022), este último preso por golpismo.

Las autoridades sospechan que Lulinha intercedió en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes en negociaciones con el Ministerio de Salud.

La Policía Federal ya presentó cargos contra Camilo Antunes, pero en otro escándalo de corrupción detectado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), tras el desvío millonario de prestaciones a pensionados y jubilados.

En ese proceso, que investiga el desvío de hasta 6.300 millones de reales (hoy 1.240 millones de dólares / 1.100 millones de euros) en el INSS, Lulinha es citado, aunque no consta como investigado.

En ese caso en concreto, a Lulinha se le señala por sus supuestos vínculos con Camilo Antunes, conocido popularmente como el ‘Careca do INSS’ (Calvo del INSS).

La autorización dada por Mendonça se refiere a negociaciones entre el lobista y el Ministerio de Salud.

En este contexto, la Policía cree que Lulinha intercedió en favor de Camilo Antunes y otra empresaria amiga suya, Roberta Luchsinger, y ejerció su influencia en el Ministerio de Salud y en el gabinete de la Presidencia brasileña, de acuerdo con ‘Folha de São Paulo’.

En una nota divulgada a la prensa, el abogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, desacreditó la nueva investigación, que achaca a que no encontraron ninguna irregularidad relacionada con el escándalo en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

«Lulinha ya ha demostrado que no tiene ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el INSS y tampoco tiene relación con los negocios de Roberta. La Policía Federal no encontró nada en el INSS y ahora va a buscar en otro lugar. Eso es una investigación prospectiva. Eso es grave», indicó el letrado. EFE

cms/cpy