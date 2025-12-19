El Supremo autoriza la cirugía a Bolsonaro y rechaza su pedido de prisión domiciliaria

1 minuto

São Paulo, 19 dic (EFE).- La Corte Suprema autorizó este viernes la salida temporal del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, para someterse a una cirugía de hernia inguinal bilateral, tras haber recibido el informe médico de la Policía Federal.

Sin embargo, en la misma resolución, el ministro negó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una «ausencia total de los requisitos legales para la concesión» de la domiciliaria por «un reiterado incumplimiento de las medidas cautelares» que le habían sido impuestas y la presencia de «actos concretos» que sugieren la posibilidad de una fuga por parte del expresidente. EFE

