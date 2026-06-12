El Supremo brasileño defiende su «imparcialidad» frente a un veto de la justicia italiana

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São Paulo, 12 jun (EFE).- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil defendió este viernes su «independencia» y la «imparcialidad» de sus fallos, y expresó su «preocupación» por la reciente decisión de la justicia italiana de denegar la extradición de la exdiputada bolsonarista Carla Zambelli.

Zambelli, una de las voces más radicales de la derecha brasileña, fue condenada en Brasil por haber ordenado un ataque informático a los sistemas del Poder Judicial y por perseguir a un militante de izquierdas a punta de pistola en 2022.

Tras la primera condena, la exlegisladora huyó del país rumbo a Roma, donde fue detenida y posteriormente sometida a dos procesos en la justicia del país europeo.

En uno de ellos, la Corte Suprema de Casación italiana rechazó el pasado 22 de mayo su extradición por supuesta imparcialidad por parte del tribunal brasileño a la hora de dictar sentencia, según se conoció este viernes con la divulgación de los argumentos del veto.

De acuerdo a la decisión, el magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, actuó como «víctima, juez de primera instancia, juez de segunda instancia y juez de ejecución», lo que vulneraría los principios de independencia judicial.

Uno de los documentos falsos introducidos en el sistema al momento de la invasión fue una orden de prisión contra De Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral.

Ante estos cuestionamientos, el presidente del STF, el juez Luiz Edson Fachin, reafirmó en una nota oficial la «independencia» del tribunal y la «imparcialidad» de la sentencia.

«El proceso y sus actos transcurrieron en estricta observancia a la Constitución de la República, al debido proceso legal, al contradictorio, a la amplia defensa y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado», reza el comunicado firmado por Fachin.

En tanto, rechazó que la condena haya sido mera decisión del magistrado, y detalló que la denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la República, aceptada «por unanimidad» por la Primera Sala del STF.

Tras la fase de instrucción, este mismo brazo de la institución juzgó la acción penal como «integralmente procedente» de forma unánime y rechazó los recursos presentados por la defensa de la legisladora.

La política brasileña, que posee también nacionalidad italiana, es una aliada del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), quien se encuentra en prisión domiciliaria por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

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