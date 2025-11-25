El supremo brasileño mantiene a Bolsonaro en prisión tras su «intento de fuga»

La corte suprema de Brasil decidió este lunes mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, trasladado a prisión el sábado tras dañar la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.

La votación virtual acabó a 20H00 locales (23H00 GMT) con votos de los cuatro magistrados de la primera sala del tribunal a favor de que el expresidente siga preso preventivamente.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

El ultraderechista, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia a la espera de agotar los recursos contra la sentencia.

La defensa del exmandatario hizo una primera apelación a finales de octubre y aún cabe un recurso más contra la condena.

Bolsonaro «violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico», argumentó este lunes el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, según un documento divulgado durante la sesión virtual extraordinaria.

El juez reiteró el lunes que su decisión respondió a los «gravísimos indicios de un eventual intento de fuga», según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia.

El juez recordó además que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario, y que Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump.

La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera.

Un video de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que usó «un soldador» para intentar abrir el aparato por «curiosidad».

Durante una audiencia de custodia realizada el domingo, Bolsonaro alegó que sufrió un momento de «paranoia» debido a medicamentos y que tuvo «alucinaciones» de que había dispositivos de escucha en la tobillera.

Sus abogados solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su «cuadro de confusión mental», con el argumento de que sufría efectos secundarios de fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en 2018.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, anticipó este lunes que impulsará en el parlamento una amnistía que beneficiaría a su padre.

Es «nuestro único objetivo, a partir de este momento», dijo a periodistas en Brasilia acompañado de la bancada bolsonarista.

La cámara baja aprobó una moción de urgencia para el texto en septiembre. Pero la iniciativa se desinfló después de grandes protestas en varias ciudades de Brasil.

