El Supremo comienza a discutir la sentencia de Bolsonaro en el juicio por golpismo

Brasilia, 9 sep (EFE).- Los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzaron a deliberar este martes sobre la posible condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros siete acusados por un supuesto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La primera de las cuatro sesiones de esta fase de sentencia fue abierta por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso y quien presentará el primer voto del proceso en el que el líder de la extrema derecha es acusado de cinco delitos contra el orden democrático, por los que podría ser condenado a unos 40 años de prisión. EFE

