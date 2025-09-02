El Supremo danés considera probado que un yihadista condenado en España era agente secreto

3 minutos

Copenhague, 2 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Dinamarca falló este martes que los servicios secretos daneses deben reconocer que Ahmed Samsam, condenado en 2018 en España a 8 años de cárcel por terrorismo, trabajó en realidad como agente secreto para ellos en Siria.

Al contrario que la Audiencia Nacional de Dinamarca, el Supremo consideró que Samsam, danés de origen sirio, sí tiene un «interés legítimo» en el caso, que la sentencia puede ayudarle a reabrir el caso en España y que la colaboración con la inteligencia danesa está probada.

«El Tribunal Supremo considera que no se puede excluir que pueda tener importancia para poder reabrir la condena española si se tiene cuenta que existió una colaboración de ese tipo», consta en la sentencia.

El fallo resaltó que Samsam ha probado que recibió honorarios por dar información a los servicios secretos sobre yihadistas daneses en Siria.

El tribunal hizo hincapié en que se trata de un caso «excepcional» y que el interés del ciudadano debe pesar más que la confidencialidad con la que trabajan los servicios de inteligencia.

Samsam, extraditado en diciembre de 2020 a Dinamarca para cumplir el resto de una pena reducida a 6 años, presentó una demanda contra los servicios secretos daneses, después de que varios medios, entre ellos la televisión pública DR, destaparan los contactos con la inteligencia y varios pagos acreditados al acusado.

La Audiencia Nacional española lo condenó en su día por su integración en la organización terrorista Estado Islámico, con la que colaboró en acciones violentas en Siria tras recibir allí adiestramiento en el uso de armas.

La sentencia consideró probado que viajó en varias ocasiones a Siria entre 2012 y 2014 para combatir con el Estado Islámico y que mantuvo el contacto con otros combatientes, hizo proselitismo en redes sociales y colaboró en financiar actividades terroristas.

Tanto el diario Berlingske como DR revelaron ya hace años, citando a fuentes confidenciales, que Samsam estuvo a sueldo de los servicios secretos y que estos, por error, enviaron en su día una alerta al sistema policial europeo de que el joven constituía una amenaza terrorista.

Su caso ha tenido mucha repercusión en Dinamarca y está vinculado con otros escándalos que han afectado a los servicios secretos en los últimos tiempos.

«Han metido la pata de verdad. Han gestionado este caso como aficionados», dijo hoy en referencia a los servicios de inteligencia daneses Samsam, que espera que no pase «mucho tiempo» para que pueda quedar «limpio» de forma oficial.

Su abogado, René Offersen, señaló que se tomarán un tiempo de reflexión para estudiar la sentencia y los pasos a seguir, y recordó que el objetivo final es que el caso sea reabierto en España y sea exonerado por la justicia de ese país. EFE

alc/egw/lar