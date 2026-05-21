El Supremo de Argentina cierra sin condena una causa por daño ambiental contra petroleras

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Buenos Aires, 21 may (EFE).- La Corte Suprema de Argentina cerró este jueves una causa contra varias petroleras por daño ambiental en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta tras determinar que en el proceso judicial nunca se demostró un perjuicio concreto.

Según informaron fuentes del máximo tribunal, la Corte observó la «vaguedad e imprecisión» de la denuncia hecha por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), organización no gubernamental que, según el Supremo, se limitó a cuestionar de manera genérica la actividad hidrocarburífica «en cualquiera de sus formas».

La demanda iniciada en 2003 apuntaba contra las petroleras YPF, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Medanito, Hidrocarburos del Neuquén, Capex, Total Austral, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), Ingeniería SIMA., Wintershall, Pan American Energy y Vista.

La denuncia también alcanzó al Estado y a las provincias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Neuquén, por las que se extiende el enorme yacimiento de Vaca Muerta.

En su fallo, el tribunal afirma que la demandante había sido instada a presentar estudios ambientales como prueba o alguna evidencia que demuestrara «la verosímil afectación» ambiental.

Según la Corte, la ASSUPA se limitó a sostener que «todos los suelos adyacentes a todos y cada uno de los pozos» y «todas las aguas superficiales y subterráneas y el aire» de la cuenca Neuquina «estarían contaminados», sin dar más precisiones. EFE

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