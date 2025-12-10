El Supremo de Brasil anula una polémica decisión sobre la destitución de jueces

2 minutos

Brasilia, 10 dic (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil rectificó este miércoles una medida cautelar que él mismo dictó la semana pasada y reconoció que la destitución de un miembro de ese tribunal puede ser solicitada por cualquier ciudadano ante el Senado, tal como lo establecen las leyes del país.

La rectificación de la cautelar, anunciada por el juez Gilmar Mendes, decano del Supremo, fue una reacción a las protestas del Senado, organismo que consideró violadas sus facultades constitucionales y exigió que la medida fuera derogada.

En la decisión proferida este miércoles, Mendes reconoció que actualmente el Senado discute una reforma sobre los procedimientos para la destitución de un magistrado del Supremo y consideró que le cabrá al Poder Legislativo la última palabra sobre el asunto.

Una ley de 1950, aún en vigor, le reserva a cualquier ciudadano el derecho de pedir un proceso de destitución de autoridades, lo cual incluye a los once miembros del Supremo, aunque el trámite debe ser hecho ante el Senado, que decide si se le da curso.

La medida cautelar dictada por Mendes la semana pasada modificaba esa norma y le reservaba a la Fiscalía General el derecho a pedir la destitución de un magistrado del Supremo, lo cual generó una airada respuesta del presidente del Senado, Davi Alcolumbre.

Según el jefe de la Cámara alta, los senadores habían recibido esa medida «indignados y perplejos», pues «solo una decisión legislativa podría revisar conceptos puramente legales, bajo pena de una grave ofensa constitucional a la separación de los poderes».

La decisión cautelar que generó la polémica fue dictada en momentos en que el Senado acumula cerca de ochenta pedidos de destitución de magistrados del Supremo, todos engavetados desde hace más de un año.

La gran mayoría fue presentada por la extrema derecha y tienen como objetivo al juez Alexandre de Moraes, relator del proceso que llevó a la condena a 27 años de cárcel dictada por el Supremo contra el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado. EFE

