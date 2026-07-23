El Supremo de Brasil autoriza investigar la financiación de la película sobre Bolsonaro

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São Paulo, 23 jul (EFE).- La Corte Suprema de Brasil autorizó este jueves a la Policía Federal investigar las sospechas de fraude que pesan sobre la financiación de una película autobiográfica del expresidente Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado, informaron fuentes oficiales.

El juez André Mendonça, encargado del caso, que está bajo secreto judicial, atendió una petición de la Policía Federal y permitió la apertura de la investigación con el aval de la Fiscalía, según indicaron fuentes del alto tribunal.

Las autoridades intentarán esclarecer ahora si el largometraje ‘Dark Horse’, aún sin fecha de estreno en Brasil y basado en la vida de Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, se financió con recursos de un banquero encarcelado por fraude y si recibió fondos públicos.

La primera pista apareció en el portal ‘Intercept Brasil’, que en mayo pasado reveló que el entonces dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, hoy en prisión preventiva, se comprometió a pagar 24 millones de dólares para la producción de ‘Dark Horse’.

De ese valor, se desembolsaron alrededor de 12 millones de dólares entre febrero y mayo de 2025, según las informaciones del medio.

El reportaje también destapó la supuesta proximidad entre Vorcaro y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado (2019-2022) y principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre.

De hecho, esa supuesta cercanía con Vorcaro ha restado fuerza a la candidatura del senador, segundo en los sondeos de cara a los comicios de octubre, por detrás del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección.

Después de negarlo, Flávio Bolsonaro confirmó que negoció el patrocinio de la película con Vorcaro, aunque recalcó que la operación fue totalmente legal.

Vorcaro y su Banco Master, liquidado extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2025, están en el centro de otra investigación por un fraude millonario en el sistema financiero a través de créditos falsos.

La Policía quiere investigar, además, si el dinero desembolsado por el Banco Master sirvió también para sufragar los gastos en Estados Unidos de otro de los hijos de Jair Bolsonaro, el exdiputado Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro vive desde principios de 2025 en EE.UU., donde se autoexilió tras declararse víctima de una «persecución» judicial.

Desde allí, promovió sanciones contra Brasil con la Administración de Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro, para intentar torpedear el juicio contra su padre por golpismo, según la Corte Suprema de Brasil, que condenó por ello al exdiputado a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto.

Por último, la Policía espera igualmente aclarar si el filme recibió partidas presupuestarias asignadas a congresistas bolsonaristas. EFE

cms/cpy