El Supremo de Brasil niega a Milei visitar a Bolsonaro en prisión domiciliaria

Compartir

1 minuto

São Paulo, 18 jul (EFE).- La Corte Suprema de Brasil negó este sábado una petición de los abogados de Jair Bolsonaro en la que solicitaban autorización para que el mandatario argentino, Javier Milei, pudiera visitar al expresidente brasileño en prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, encargado del cumplimiento de la condena de 27 años de cárcel que recibió Bolsonaro por «liderar» una trama golpista contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022. EFE

cms/lss