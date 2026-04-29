El Supremo de EE.UU. anula el mapa electoral de Luisiana por exceso de criterio racial

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Miami (EE.UU.), 29 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este miércoles el mapa electoral del estado de Luisiana argumentando que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales, lo que supone un éxito para los republicanos y una derrota para organizaciones de derechos civiles en todo el país.

«Debido a que la Ley de Derechos Electorales no requería que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del Estado al crear» (el mapa), indicó en su sentencia la máxima instancia judicial.

El caso impacta a todo el país en un año electoral, y se remonta a un mapa que el Gobierno republicano de Luisiana trazó después de 2020, en el que situó a la mayoría de votantes de raza negra en un solo distrito; una decisión que fue llevada a los tribunales y que ocasionó que se diseñara un nuevo mapa electoral con dos distritos de mayoría afroamericana. EFE

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