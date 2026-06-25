El Supremo de EEUU permite a Trump vetar a solicitantes de asilo en la frontera con México

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Washington, 25 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este jueves que la Administración de Donald Trump pueda rechazar a los solicitantes de asilo que lo pidan en la frontera entre Estados Unidos y México.

La sentencia, que se pronunció por seis votos a favor y tres en contra, con el voto disidente de los magistrados de tendencia progresista, allana el camino para que Trump reactive una polémica política destinada a reducir el número de migrantes que las autoridades de la frontera sur deben procesar para determinar si tienen derecho a solicitar refugio en Estados Unidos. EFE

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