El Supremo de Guatemala deja sin validez la condena contra el periodista José Rubén Zamora

Ciudad de Guatemala, 6 oct (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló la condena por lavado de dinero que había sido impuesta y ratificada por una Sala de Apelaciones en contra del reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, según confirmaron este lunes fuentes judiciales.

La decisión estuvo a cargo de la Cámara Penal del Supremo, quien dejó sin validez el juicio en contra de Zamora Marroquín y también la ratificación de la condena por parte de una sala de Apelaciones.

«La resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema constituye un avance positivo en el caso espurio en contra de mi papá», aseveró el hijo del periodista, José Carlos Zamora. EFE

