El Supremo de Panamá declara inconstitucional contrato con operador hongkonés de puertos

1 minuto

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este jueves «inconstitucional» el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operadora de dos puertos en torno al Canal interoceánico y epicentro de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática.

Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos. EFE

gf/mt/gpv