El Supremo de Tailandia condena a un año a prisión al exlíder Thaksin

Bangkok, 9 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Tailandia ordenó este martes al influyente ex primer ministro Thaksin Shinawatra cumplir un año de prisión, después de haber pasado parte de una condena por corrupción en un hospital en lugar de en la cárcel en 2023.

Así lo confirmo ante los medios a la salida de la corte su hija, la recién destituida como dirigente de Tailandia Paetongtarn Shinawatra, que dijo: «Nuestra familia agradece la clemencia real al reducir la sentencia de nuestro padre a un año. Todos en la familia nos sentimos profundamente agradecidos».

Thaksin, figura clave de la política tailandesa en las últimas décadas, fue detenido para cumplir varias condenas pendientes por corrupción en agosto de 2023, cuando regresó a Tailandia después de 15 años exiliado en Dubái, huyendo de la Justicia, pero pasó varios meses hospitalizado bajo custodia policial, antes de acceder a régimen de arresto domiciliario, al alegar problemas de salud. EFE

