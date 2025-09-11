The Swiss voice in the world since 1935

El Supremo escucha los últimos dos votos del juicio contra Jair Bolsonaro

Brasilia, 11 sep (EFE).- La Primera Sala del Supremo de Brasil retomó este jueves el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, en una sesión en la que serán presentados los dos últimos votos, que definirán la suerte del líder de la ultraderecha.

Hasta ahora, dos jueces han declarado a Bolsonaro culpable de cinco delitos contra el orden democrático y uno ha votado por su absolución.

La audiencia de este jueves comenzó con la exposición de la jueza Cármen Lúcia Antunes, quien en caso de pronunciarse por la culpabilidad del reo formaría la mayoría de tres votos necesaria para una condena.

La sesión concluirá con el voto del magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo, quien tras su dictamen proclamará el resultado y solo entonces el fallo tendrá carácter definitivo.

Según las previsiones del tribunal, las sesiones serán retomadas luego este viernes, cuando en caso de un fallo condenatorio, el juez instructor, Alexandre de Moraes, propondrá las eventuales penas para Bolsonaro y los otros siete acusados en este proceso.

Los ocho reos responden por los delitos de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado, que sumados pueden suponer unas penas de hasta 43 años de cárcel.

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, pues lo considera «jefe» de la «organización criminal» que intentó impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha. EFE

