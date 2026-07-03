El Supremo francés examinará el recurso de Josu Ternera por su última euroorden el día 16

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París, 3 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de Francia examinará el próximo día 16 el recurso que presentó el antiguo dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, contra la última euroorden española en su contra, procedimiento que, cuando se resuelva, abrirá las puertas a su entrega a España.

Fuentes del Supremo precisaron este viernes a EFE que no es seguro que ese mismo día haya una decisión sobre el recurso, que es el último de los procedimientos penales que Josu Ternera tiene pendientes en Francia y que fue interpuesto después de que el Tribunal de Apelación de París diera el visto bueno a la euroorden el 3 de junio pasado.

La fuentes señalaron que el examen de su recurso el 16 de julio no se hará en audiencia pública, sino que las partes habrán enviado previamente por escrito sus argumentos para que sean analizados por los magistrados de la más alta jurisdicción francesa.

Si el Supremo toma la decisión entonces, se comunicará ese mismo día a las partes y eso debería activar el procedimiento para ponerlo en manos de las autoridades españolas.

El histórico dirigente etarra recurrió la luz verde que dio a su entrega a España, adoptada el 3 de junio pasado por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, por una euroorden que la Audiencia Nacional había cursado en diciembre para juzgarlo por su presunto papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 y hasta que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019.

Esa euroorden en realidad era la extensión para la que la justicia francesa ya había dado su visto bueno definitivo hace cinco años por un periodo más breve y únicamente por el cargo de pertenencia a una organización terrorista y no como dirigente.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ya se pronunció en enero de 2020 en favor de una demanda de extradición española para que Urrutikoetxea sea juzgado por su presunta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza (1987), en el que fueron asesinadas once personas y varias decenas resultaron heridas.

El visto bueno de esa demanda de extradición es también definitivo, ya que al igual que la anterior euroorden superó el recurso ante el Supremo.

Josu Ternera (75 años) se encuentra en libertad bajo control judicial y ya no tiene otras cuentas pendientes con la justicia francesa, puesto que el ueves fue absuelto en el último caso que tenía abierto en este país. EFE

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