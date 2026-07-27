El Supremo francés ordena el reexamen de la última euroorden española contra Josu Ternera

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París, 27 jul (EFE).- El Tribunal Supremo francés ha ordenado que la última euroorden contra José Antonio Urrutikoetxea, a la que había dado luz verde en junio el Tribunal de Apelación de París para su entrega a España, vuelva a ser examinada por esa jurisdicción, tras el recurso que presentó el histórico etarra.

En una decisión comunicada a EFE este lunes, que se tomó el pasado día 16, el Supremo anula parcialmente la decisión del Tribunal de Apelación del 3 de junio, en concreto la entrega diferida de Josu Ternera.

La alta instancia judicial precisa que será de nuevo la sala de instrucción del Tribunal de Apelación la que analizará la euroorden de la Audiencia Nacional de Madrid en la que se le reclama para juzgarlo como dirigente de ETA en un periodo que va desde su huida de España en 2002 hasta que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019, pero con una composición diferente.

El principal reproche que se hace al dictamen de la sala de instrucción del 3 de junio es que no justificara su decisión pese a que la euroorden de la Audiencia Nacional del 3 de diciembre de 2025 se limitaba a indicar que Urrutikoetxea está inculpado por haber sido «uno de los principales dirigentes de la organización terrorista ETA» en ese tiempo.

No se cuestiona, sin embargo, como pretendía la defensa de Josu Ternera, el hecho de que los jueces del Tribunal de Apelación no hubieran accedido a que se solicitara a la justicia española que garantizara que no iba a comparecer por los mismos hechos por los que ya fue juzgado en Francia.

La razón que se da es que eso cuestionaría el principio del reconocimiento mutuo en el que se basa el sistema del mandato de arresto europeo.

Esta euroorden que la Audiencia Nacional cursó en diciembre en realidad era la extensión de otra para la que la justicia francesa ya había dado su visto bueno definitivo hace cinco años por un periodo más breve y únicamente por el cargo de pertenencia a una organización terrorista y no como dirigente.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ya se pronunció en enero de 2020 en favor de una demanda de extradición española para que Urrutikoetxea sea juzgado por su presunta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza (1987), en el que fueron asesinadas once personas y varias decenas resultaron heridas.

En el caso del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, el visto bueno de esa demanda de extradición es también definitivo, ya que superó el recurso ante el Supremo.

No obstante, para que se materialice su entrega a España por esa demanda de extradición y, eventualmente, también por la euroorden que abordará de nuevo la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, antes se tendrá que resolver otro recurso de Urrutikoetxea ante el Supremo, en este caso contra la sentencia del pasado 2 de julio en la que fue absuelto.

Ese día, el Tribunal de Apelación de París lo exculpó del delito de pertenencia a ETA por el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y mayo de 2005, en el que se le acusaba de haber seguido formando parte de la organización terrorista tras huir de España para eludir la investigación sobre su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Su recurso, que tardará al menos varios meses en resolverse, según su abogado no va contra su absolución, sino contra «varias afirmaciones infundadas» del dictamen del 2 de julio, ya que las considera «susceptibles de vulnerar la presunción de inocencia» de Josu Ternera y «comprometer su defensa en determinados procedimientos españoles». EFE

ac/lss