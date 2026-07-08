El Supremo francés puede dictaminar sobre Le Pen en abril, antes de las Presidenciales

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París, 8 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de Francia, al que ha recurrido la líder de la ultraderecha de este país, Marine Le Pen, para esquivar la condena por malversación de fondos y que le evita por el momento tener que llevar una pulsera electrónica en el lanzamiento de su campaña presidencial, podría dictaminar a comienzos de abril, antes de las elecciones.

En un comunicado publicado este miércoles, el Supremo indicó que a partir de los elementos conocidos por ahora, «podría ser capaz de emitir su sentencia sobre la líder de la extrema derecha francesa como muy tarde a comienzos de abril de 2027, antes de las elecciones presidenciales», programadas a dos vueltas el 18 de abril y el 2 de mayo.

No obstante, puntualizó que «ese calendario es susceptible de evolucionar» en función de una serie de factores de procedimiento que cita de forma expresa.

Se trata del número de recursos que hubiera en este caso, del número de abogados que participen, del número de memorias que presenten y del plazo en que se formalicen esos documentos, de la constitución de acusaciones particulares, de la «importancia, complejidad y número de argumentos jurídicos» planteados o de la presentación de una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad.

La presentación de este calendario, provisional y sujeto a condiciones, supone, en un primer momento un contratiempo a los planes de Le Pen, que tras ser condenada el martes por el Tribunal de Apelación de París, anunció que será candidata al Elíseo porque a partir de esa sentencia era técnicamente posible y su recurso al Supremo elimina el último obstáculo.

En concreto, deja en suspenso la pena de un año firme de privación de libertad que debía cumplir con una pulsera electrónica hasta que la más alta instancia judicial de Francia se pronuncie sobre ese recurso.

Algo que sus abogados dijeron esperar que no ocurra antes de los comicios presidenciales, teniendo en cuenta los plazos habituales del Supremo (suelen ser superiores a un año) y porque consideran que ahora no hay ninguna razón para un procedimiento acelerado.

En un primer acto de campaña este miércoles por la mañana junto a su delfín y mano derecha, Jordan Bardella, en un mercado de la ciudad de La Flèche, en el departamento de Sarthe, Le Pen insistió en que es «inocente» y que va a llevar su caso al Supremo «para demostrar (su) inocencia».

Con una sentencia antes de los comicios presidenciales, Le Pen corre el riesgo de que el Supremo confirme su condena en primera instancia y en apelación por haber utilizado dinero que el Parlamento Europeo daba a su partido, Agrupación Nacional (RN), y antes a su predecesor, el Frente Nacional (FN) para pagar a asistentes de sus eurodiputados para remunerar a empleados que en realidad trabajaban para el partido.

Pero, en caso de ser elegida presidenta de Francia el 2 de mayo antes de que se conociera esa sentencia, todo el procedimiento quedaría en suspenso durante su mandato, ya que se beneficiaría de la inmunidad como jefa de Estado.

Desde Ankara, donde participó en la cumbre de la OTAN, el presidente francés, Emmanuel Macron -que no puede volver a presentarse en 2027-, evitó este miércoles pronunciarse sobre la candidatura de Marine Le Pen a las elecciones presidenciales de ese año y defendió que, como jefe del Estado, no le corresponde comentar la actualidad política francesa.

Preguntado en rueda de prensa, Macron recordó que su responsabilidad es seguir ejerciendo sus labores de jefe del Estado «hasta el último segundo» de su mandato y afirmó que su papel consiste en «defender, proteger y representar» a Francia, además de garantizar la unidad del país.

En ese sentido, aseguró que velará por que el proceso electoral se desarrolle «en un clima sereno, sin injerencias extranjeras» y con plenas garantías para que todos los candidatos puedan defender libremente sus posiciones.

Macron tampoco quiso pronunciarse la víspera desde Damasco sobre la condena dictada por el Tribunal de Apelación de París ese mismo día contra Le Pen por malversación de fondos europeos. EFE

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