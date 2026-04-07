El Supremo indio revisa el veto a la entrada de mujeres en edad fértil en un templo hindú

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Nueva Delhi, 7 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de la India inició este martes las audiencias para revisar la legalidad de prohibir la entrada a las mujeres «en edad de menstruar» en un lugar de culto hindú famoso del sur de la India, el templo de Sabarimala, en el estado de Kerala.

Una sala constitucional de nueve jueces, creada por el presidente del Supremo, Surya Kant, evaluará si el veto que impide el acceso a las mujeres de entre 10 y 50 años es discriminatorio o está protegido por la libertad de culto del artículo 25 de la Constitución india.

El proceso reabre la sentencia de 2018 que anuló la prohibición en Sabarimala por considerala inconstitucional y discriminatoria. Aunque legalmente el veto está anulado desde entonces, el acceso sigue siendo muy restringido bajo el limbo jurídico y la presión social.

En aquel veredicto, la jueza Indu Malhotra, la única mujer de la audiencia, discrepó de la decisión mayoritaria al considerar que «los asuntos de profundos sentimientos religiosos no deberían ser objeto de injerencia judicial» ni deben invocar «nociones de racionalidad» en la fe.

El hinduismo tradicional considera la menstruación como un estado de impureza ritual, lo que históricamente ha limitado la participación de las mujeres en numerosas ceremonias y ritos religiosos.

Sin embargo, Sabarimala representa un caso único al prohibir de forma permanente la entrada a toda mujer de entre 10 y 50 años, bajo la premisa de que su presencia en edad fértil «perturbaría» la naturaleza de su deidad, el dios Ayyappa, considerado un celibatario eterno.

Tras el fallo de 2018, Kerala se sumió en el caos con protestas masivas y más de 3.000 detenciones. Dos mujeres que lograron entrar bajo escolta policial al templo tuvieron que pasar a la clandestinidad por amenazas de muerte.

Ante esta presión, el Supremo recibió más de 50 peticiones de revisión que derivaron en este tribunal ampliado, cuyo avance fue frenado en 2020 por la pandemia.

La causa se juzga junto a otras peticiones sobre la limitación de derechos de las mujeres por motivos de fe, como la mutilación genital femenina en la comunidad Dawoodi Bohra y el acceso a las mezquitas y a los templos del fuego parsis. EFE

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