The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Supremo israelí anula la destitución de la fiscal general promovida por Netanyahu

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 14 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel dictaminó este domingo, por unanimidad, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no tiene derecho a alterar el mecanismo existente a fin de destituir a la fiscal general, Gali Bharav-Miara, y determinó que puede seguir desempeñando su cargo legalmente.

«El Tribunal Supremo, por unanimidad y en un panel ampliado de siete jueces, ordenó hoy la anulación de dos resoluciones gubernamentales que decidían modificar el mecanismo de terminación del mandato de la fiscal general y, posteriormente, destituir a la asesora jurídica del Gobierno, la abogada Gali Baharav-Miara», determina la sentencia, a la que tuvo acceso EFE. EFE

pms/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR