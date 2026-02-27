El Supremo israelí aplaza la orden de expulsión de ONG de Gaza y Cisjordania, confirma MSF

Redacción Internacional, 27 feb (EFE).- El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la orden de expulsión de las ONG humanitarias que operan en la franja de Gaza y en Cisjordania ocupada tras la orden que obligó a las 37 ONG a abandonar el territorio a finales de diciembre de 2025, según confirmó este viernes Médicos Sin Fronteras (MSF).

La orden de expulsión establecía como límite para abandonar el territorio el próximo domingo, 1 de marzo.

A pesar de ello, MSF afirmó que permanecería allí y seguiría «prestando asistencia durante el mayor tiempo posible» a los palestinos de Gaza y Cisjordania, y que trataría de «mantener los servicios para los pacientes en un entorno cada vez más limitado». EFE

