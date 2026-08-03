El Supremo israelí apunta a rechazar petición contra ley que prohíbe operaciones de UNRWA

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Jerusalén, 3 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel dio muestras este lunes de rechazar la petición realizada por varias ONG israelíes contra las leyes que restringen las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Cisjordania ocupada y Gaza.

El Alto Tribunal israelí indicó que probablemente desestimará el recurso, liderado por diez residentes palestinos en coordinación con las oenegés Adalah y Gisha, que también se enfoca en la prohibición de la mencionada agencia de la ONU (activa desde 1949) en Israel.

Estas ONG, que se centran en los derechos de la minoría árabe palestina en suelo israelí, buscan impugnar dos leyes aprobadas en Israel octubre de 2024, así como una enmienda de 2025, que veta desde entonces las operaciones de UNRWA -a la que acusan de cooperar con el movimiento islamista palestino Hamás- en Israel e igualmente las restringe en los Territorios Palestinos Ocupados.

«La audiencia tuvo lugar tras un año y medio de reiteradas dilaciones judiciales, mientras la aplicación de estas leyes continúa infligiendo graves violaciones a los derechos fundamentales de los refugiados palestinos», dijeron a EFE fuentes de Adalah, que recalcaron el clima de hostilidad en la sala.

Los magistrados expresaron su escepticismo sobre si los derechos de los palestinos se han visto afectados negativamente por el cese de las actividades de la UNRWA, como alegó Adalah, que señaló que la Autoridad Palestina y otras organizaciones supuestamente siguen atendiendo las necesidades de quienes antes recibían ayuda de la UNRWA.

«Nuestra posición en esta etapa es que la petición no cumple con el requisito inicial de demostrar un daño a una persona en particular (…) Sugiero que los abogados retiren la petición. No solicitamos una respuesta», declaró el magistrado Ofer Grosskopf al término de la audiencia, según medios locales.

Durante la audiencia, la corte aceptó el argumento del Gobierno israelí de que no tiene responsabilidad legal en Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza, pero afirmó que solo debe ofrecer soluciones alternativas en Jerusalén Este.

«Curiosamente, el tribunal ignoró el argumento principal de la petición, relativo a la violación de los derechos humanos fundamentales, tanto en virtud del derecho interno como del derecho internacional. Las deliberaciones se centraron casi exclusivamente en las facultades administrativas», dijo Adalah en un comunicado.

Suhad Bishara, directora jurídica de Adalah y abogada principal de la petición, solicitó diez días para presentar una respuesta ante el tribunal, por lo que, por ahora, la petición no ha sido retirada ni desestimada formalmente.

«El interrogatorio de la corte se centró exclusivamente en la autoridad estatal y la viabilidad de reemplazar a la UNRWA (…) Este enfoque evidencia la disposición de la corte a proteger las acciones estatales destinadas a desmantelar la UNRWA y privar a los refugiados palestinos de protección», indicó Bishara tras la audiencia.

En octubre de 2024, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó dos leyes por amplia mayoría que prohibían las operaciones de la UNRWA en territorio israelí, incluyendo a Jerusalén Este (ocupada desde 1967), e impedían que las agencias estatales cooperaran con dicha agencia.

Sin embargo, un año después, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva no vinculante en la que afirmaba que Israel estaba legalmente obligado a permitir las operaciones de la UNRWA.

Israel rechazó el fallo, declarando sobre la UNRWA que no iba a cooperar «con una organización plagada de actividades terroristas». EFE

gac/fpa