El Supremo israelí exige al Gobierno responder sobre el estado del doctor Abu Safiya

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Jerusalén, 5 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel ordenó al Gobierno este domingo que responda antes del próximo martes a una petición presentada por la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI) para que se pronuncie sobre la situación del mñedico palestino Husam Abu Safiya, cuya vida, según la ONG, corre un riesgo «inminente» mientras permanece detenido sin cargos.

La decisión, según un comunicado de esta organización, obliga al Estado a responder a la petición presentada por PHRI el pasado 30 de abril para reclamar la liberación de Abu Safiya y de otros 13 médicos gazatíes retenidos por Israel bajo la Ley de Combatientes Ilegales, después de que el Gobierno hubiera solicitado en varias ocasiones aplazar la entrega de su respuesta.

Según informó la ONG, el Supremo rechazó este domingo una nueva solicitud gubernamental de prórroga y ordenó que su contestación incluya una «respuesta específica a las denuncias» sobre el deterioro del estado de salud del médico palestino.

En su escrito ante el tribunal, PHRI sostiene que nueva información facilitada por el abogado de Abu Safiya, Naser Odeh, apunta a que el médico se encuentra en «peligro inmediato para su vida» tras sufrir presuntamente repetidas agresiones bajo custodia y un grave deterioro físico.

Además, la ONG solicitó que uno de los jueces del Supremo visite de forma urgente a Abu Safiya en calidad de inspector oficial de prisiones para evaluar personalmente su estado y «prevenir un daño irreversible». También anunció que pedirá autorización para que un cardiólogo independiente y dos abogados puedan acceder al detenido.

Abu Safiya fue detenido por las fuerzas israelíes en diciembre de 2024 durante el asedio al Hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza. Desde entonces, permanece encarcelado sin cargos bajo la Ley de Combatientes Ilegales.

Su detención fue prorrogada otros seis meses el pasado 28 de abril por un tribunal de la ciudad israelí de Beersheva, y el Supremo rechazó el 16 de junio la apelación presentada por su defensa contra esa decisión. EFE

ybp/jfu