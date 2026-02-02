El Supremo israelí extiende hasta marzo la suspensión del cierre de la Radio del Ejército

2 minutos

Jerusalén, 2 feb (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel llamó este lunes al Gobierno de Benjamín Netanyahu a justificar su decisión de cerrar ‘Galei Tzahal’, la radio operada por el Ejército a la que acusa de tomar un cariz político, dando al Ejecutivo hasta el 15 de marzo para presentar su posición y congelando así el proceso, informó la prensa israelí.

Según el diario The Times of Israel, la corte exige ahora al Gobierno aportar evidencias que sostengan su decisión de clausurar la emisora, cuyo cierre había decretado para el 1 de marzo.

La fecha límite del Supremo entra en conflicto con la de cierre elegida por el Ejecutivo de Netanyahu, lo que ha provocado el rechazo de varios ministros, que han llamado a desoír la petición del tribunal.

«Una vez más, el Tribunal Supremo interviene en decisiones de un Gobierno electo y actúa como un cuerpo político en lugar de como una autoridad judicial», aseveró el titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, según The Times of Israel.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, escribió en la red social X que «cualquier emisión de la Radio del Ejército será una emisión que viola la ley y la decisión del Gobierno».

«Incluso si el Tribunal Supremo ha establecido una fecha límite para entregar respuestas a su orden condicional tras esa fecha (1 de marzo), esto no congela o anula una decisión legal del Gobierno», aseguró.

En diciembre, el Gobierno aprobó la propuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, de clausurar la emisora. Entonces, aseguró en un encuentro del gabinete que esta «emite contenidos políticos y divisivos» que son incompatibles con los valores de las fuerzas armadas.

También el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se posicionó a favor de su cierre o privatización.

Ya a finales de diciembre el Supremo suspendió temporalmente el cierre, a la luz de una solicitud presentada por el Comité de Empleados del Ejército israelí.

A ella se suman varios recursos de organizaciones israelíes como el Movimiento por un Gobierno de Calidad, el Sindicato de Periodistas o Academia para un Israel Democrático (AID).

Las organizaciones advirtieron que el cierre de la emisora atentaban contra la libertad de prensa, además de producirse en año electoral en Israel y haber sido tomada por un comité de evaluación del Ministerio de Defensa, al que no consideran independiente.EFE

