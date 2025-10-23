El Supremo israelí vuelve a aplazar su decisión sobre la entrada de la prensa en Gaza

Jerusalén, 23 oct (EFE).- El Tribunal Supremo israelí ha vuelto este jueves a aplazar 30 días su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.

Se trata del décimo aplazamiento del proceso sobre la petición presentada hace un año por la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA por sus siglas en inglés).

«La situación del conflicto ha cambiado durante los últimos diez días y resulta demasiado pronto para estimar lo que (la entrada de la prensa en Gaza) supondría», alegó la Fiscalía como motivo de su solicitud de aplazar la vista.

Gilead Sher, abogado de la FPA, alegó a su vez que la decisión de continuar impidiendo la entrada independiente de la prensa al enclave palestino supone «una grave violación del derecho de la libre expresión».

«Hay 400 periodistas de 30 países distintos en este país a los que no se les permite hacer su trabajo, que es el de hacer llegar información a millones de personas de todo el mundo. De esos 400, solo 8 han entrado a Gaza en el último año», afirmó.

«La situación (del conflicto) ha cambiado radicalmente, ya no hay excusas posibles», sentenció Sher en referencia a la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El Supremo israelí ya denegó en 2024 otra petición de la FPA sobre el mismo asunto, dictaminando que las restricciones estaban justificadas por motivos de seguridad. El Tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, de tal manera que podría poner a los soldados en peligro real.

En estos más de dos años, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente y sin presencia de civiles gazatíes. EFE

