El Supremo israelí vuelve a aplazar su decisión sobre la libre entrada de prensa en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 27 ene (EFE).- El Tribunal Supremo israelí volvió este martes a aplazar en dos meses su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.

En una notificación fechada hoy, el Supremo informó de que su fallo esperará a recibir una actualización por parte del Estado sobre el estado de la información militar «clasificada» que presentó a puerta cerrada durante la última vista del caso este lunes.

La Fiscalía deberá presentar la actualización antes del 1 de este abril, especifica el comunicado.

La petición de la Foreign Press Association (FPA) (Asociación de la Prensa Extranjera), presentada en 2024, fue aplazada diez veces antes de la vista de este lunes, en la que los abogados de la organización de periodistas volvieron a defender que la prohibición de la entrada de la prensa al enclave palestino supone «un gravísimo daño» al derecho de los reporteros a ejercer su trabajo, así como al derecho del público a recibir información.

Por su parte, la Fiscalía se opuso alegando que la entrada de periodistas extranjeros supondría un riesgo mortal innecesario para ellos así como para los soldados israelíes destinados a la Franja. Además, sostuvo que permitir «la entrada a periodistas no se considera parte de los derechos que la ley internacional exige que cumpla Israel».

Tras una discusión a puerta cerrada con la Fiscalía y representantes del Ejército israelí, los jueces comunicaron que harán saber su decisión «próximamente».

El Supremo israelí ya denegó en 2024 otra petición de la FPA sobre el mismo asunto, dictaminando que las restricciones estaban justificadas por motivos de seguridad.

El tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, y poner a los soldados en peligro.

En los más de dos años desde el inicio de la ofensiva, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente y sin presencia de civiles gazatíes.

La información sobre lo que ocurre allí recae por tanto en los periodistas palestinos. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), casi 220 periodistas han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. EFE

