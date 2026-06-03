El Supremo juzgará a Eduardo Bolsonaro el 16 de junio por torpedear el juicio de su padre

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Brasilia, 3 jun (EFE).- La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil juzgará a partir del 16 de junio al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo, informó este miércoles la corte.

El presidente de la Primera Sala, el juez Flávio Dino, programó el análisis de la acción penal para dentro de dos semanas, después de que el relator del caso, Alexandre de Moraes, liberase la causa para su apreciación por parte de sus otros tres compañeros de sala.

Eduardo Bolsonaro, quien dice vivir «exiliado» en Estados Unidos desde principios de 2025 tras declararse víctima de una «persecución política», responde por un delito de «coacción en el curso de un proceso», que se castiga en Brasil con entre uno y cuatro años de prisión.

Según la denuncia de la Fiscalía, el hijo del exmandatario se reunió con representantes del Gobierno de Donald Trump con el fin de promover sanciones contra su país, en un intento por obstaculizar el juicio que enfrentaba el líder ultra por intento de golpe de Estado.

A partir de esas maniobras, la Administración Trump aplicó sanciones políticas y financieras a jueces del Supremo y funcionarios del Ejecutivo brasileño, y decretó aranceles de hasta el 50 % sobre buena parte de los productos del país suramericano.

Ese conjunto de medidas, que meses tarde se revirtieron, llegaron en medio de las últimas fases del juicio a Jair Bolsonaro, quien finalmente fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por «liderar» un trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía brasileña sostiene que Eduardo Bolsonaro fomentó la actuación del Gobierno estadounidense para intentar impedir que el Supremo condenara a su padre.

En su opinión, está comprobado que el exdiputado «utilizó deliberadamente graves amenazas contra las autoridades responsables» por el juicio por golpismo contra su padre, algunas de las cuales «se concretaron con el fin de favorecer el interés» de su progenitor, apuntó el Ministerio Público.

Eduardo Bolsonaro, quien perdió su escaño de diputado tras irse a vivir a EE.UU. y ausentarse por un largo periodo de las sesiones de la Cámara Baja sin justificación, está representado en el proceso por un defensor público ya que no nombró un abogado, pese a que fue notificado del caso hasta por medio de un edicto público.

La designación de la fecha para el juicio se produce en medio de una nueva crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, después de que la oficina comercial de la potencia norteamericana propusiera nuevos aranceles contra la nación suramericana por supuestas prácticas comerciales «desleales» y uso de trabajo esclavo. EFE

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