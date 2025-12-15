El Supremo mexicano afirma que no debatirá la despenalización total del aborto

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México no discutirá la despenalización total del aborto en enero, sino un proyecto para impedir que estados como Aguascalientes reduzcan el plazo legal para interrumpir el embarazo, según precisaron este lunes los miembros del máximo tribunal.

Después de que la Iglesia católica mexicana criticó el domingo un supuesto proyecto de la Corte para permitir el aborto en cualquier momento del embarazo, los ministros (integrantes del Supremo) negaron esa afirmación.

El ministro Irving Espinosa, a cargo del proyecto, precisó que la sentencia busca impedir que los legisladores locales reduzcan el plazo que fija la ley para abortar, como ocurrió en el estado de Aguascalientes (centro de México).

“El proyecto que tengo a mi cargo tiene por objetivo realizar que se disminuyó (en Aguascalientes) el número de semanas relacionadas para poder interrumpir legalmente el embarazo”, explicó Espinosa durante un encuentro con periodistas.

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, -proyecto listado a discutirse el martes 6 de enero-, el debate se centra en si restringir o penalizar el aborto después de la sexta semana es constitucional.

Esa acción fue promovida por el Ejecutivo federal, a cargo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra partes del Código Penal de Aguascalientes y una ley estatal relacionada con la protección de la vida desde la concepción.

Las impulsores cuestionan artículos del Código Penal estatal que penalizan el aborto después de la sexta semana de gestación y preceptos de una ley estatal que decían que la protección a la vida empieza desde la concepción.

Por otro lado, Espinosa recordó que el aborto ya está despenalizado en todo el país desde agosto de 2023, cuando la Corte declaró inconstitucional criminalizar a cualquier mujer o persona gestante por abortar.

La histórica sentencia de la Corte de 2023 obligaba a todos los Congresos estatales a modificar sus leyes para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12, así como diversas casuales para abortar pasando ese periodo, como violación o riesgo de vida para la gestante

Aguascalientes modificó sus leyes en diciembre de 2023, en armonía con la sentencia de la SCJN, pero en agosto de 2024 redujeron el plazo para abortar hasta las seis semanas.

En su editorial dominical ‘Desde la Fe’, la archidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar” la vida humana al analizar “un proyecto de sentencia de una acción de inconstitucionalidad” para “eliminar el tipo penal del aborto hasta los nueve meses”.

Hasta ahora, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (con la excepción de Aguascalientes, 6, y Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Suprema Corte que hace dos años determinó inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo. EFE

