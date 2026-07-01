El sur de China espera su primer tifón del año, que dejará fuertes vientos y lluvias

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Pekín, 1 jul (EFE).- El Centro Meteorológico Nacional de China emitió este miércoles el primer aviso de tifón del año para el gigante asiático, ante la previsión de que el fenómeno toque tierra en las provincias de Hainan y Guangxi (sur) los días 3 y 4 de julio, respectivamente, con vientos fuertes y lluvias intensas.

El organismo detalló que una perturbación formada esta mañana en el mar de China Meridional se ha convertido en depresión tropical y se desplazará hacia el oeste y el noroeste, con una intensificación gradual que la transformará en tifón en las próximas 24 horas.

En el texto también se alertó de que las precipitaciones en algunas zonas de Guangxi y la isla de Hainan podrían acercarse a récords históricos para esta época del año, por lo que se requiere preparación anticipada.

Tras tocar tierra inicialmente en la costa entre el este de Hainan y el oeste de la provincia de Cantón el viernes, el tifón atravesará la isla y se desplazará hacia el golfo de Beibu, donde impactará por segunda vez en la costa de Guangxi el sábado, para debilitarse gradualmente después.

Según las previsiones, se esperan lluvias de gran intensidad en las provincias en el sur de China de Hainan, Guangxi y Yunnan, en la suroriental de Cantón y en las centrales de Guizhou y Hunan, con precipitaciones extremadamente fuertes en algunos puntos.

Los expertos meteorológicos pidieron a las zonas costeras del sur de China vigilar de cerca el movimiento de la depresión, reforzar con antelación las instalaciones de acuicultura y mejorar la seguridad del tráfico marítimo, además de recomendar al público que evite viajar a islas y playas durante el paso del tifón.

En particular, aconsejaron medidas preventivas adicionales para Guangxi, que ha registrado lluvias continuas en los últimos días y una gran acumulación de agua, lo que eleva el riesgo de desastres. EFE

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