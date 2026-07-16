El sureste francés y Cataluña firman un acuerdo que incluye promoción del hidrógeno verde

Compartir

3 minutos

París, 16 jul (EFE).- La región Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), que engloba parte del sureste de Francia, y la Generalitat de Catalunya firmaron en Marsella la renovación de su memorando de entendimiento que incluye varios ejes de cooperación regionales, entre ellos en el ámbito del hidrógeno verde.

Según informó este jueves la Generalitat, el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el vicepresidente de la región PACA, Jean-Pierre Colin, rubricaron un acuerdo que «prevé, en particular, la implementación de proyectos destinados a reforzar la cooperación en el ámbito del hidrógeno verde, la lucha contra el cambio climático y los intercambios entre jóvenes».

El fomento de la cooperación en el ámbito del hidrógeno verde es uno de los ejes del documento, «en particular a través del proyecto H2Med, el corredor submarino que une Barcelona con Marsella, así como el apoyo a la asociación MedPorts».

El H2Med será el primer gran corredor de hidrógeno verde de Europa, diseñado para conectar las redes de España y Portugal con Francia y, desde allí, con el resto de los países del centro de Europa, entre ellos Alemania.

El tramo clave de esta infraestructura es el hidroconducto submarino de unos 455 kilómetros que unirá Barcelona con Marsella, en la que sería la primera tubería submarina de esta longitud exclusivamente para transportar hidrógeno.

El memorando entre ambas regiones también contempla la colaboración en el marco de las redes europeas y mediterráneas, «especialmente de cara al nuevo presupuesto europeo 2028-2034».

La relación se tejerá a través de «la estrategia macrorregional mediterránea, el proyecto Servicio Local de Energía y Clima (SLEC) y la MedCOP Climate, la conferencia de referencia sobre acción climática en el espacio euromediterráneo».

El documento también pretende «fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático y abordar la pérdida de biodiversidad, en colaboración con otros miembros de la Alianza Mediterránea por la Acción Climática (MCAP)».

Asimismo, otro de los pilares será la colaboración en los sectores de la cultura, los derechos sociales y la educación, plasmado, por ejemplo, en el intercambio entre jóvenes, universidades y actores económicos y culturales.

«Barcelona y Marsella pueden ser dos grandes puertas de entrada a la nueva economía europea, más competitiva y más sostenible, si conectamos mejor nuestras capacidades y convertimos la proximidad geográfica en una ventaja», manifestó Duch, según el comunicado de la Generalitat.

De acuerdo con esa nota, la región PACA, que cuenta con unos 5 millones de habitantes y ciudades de envergadura como Marsella y Niza, consideró a Cataluña su «socio natural» y saludó que el acuerdo rubricado permitirá avanzar «más rápido» en áreas como el hidrógeno verde, la transición climática, la economía o la juventud. EFE

atc/cat/pcc