El título de la Vuelta a Ibiza BTT vuela a Colombia de la mano de Leonardo Páez

4 minutos

Carlos de Torres

Sant Antoni de Portmany (Ibiza), 20 abr (EFE).- El colombiano Leonardo Páez (Soudal Leecougan), formando pareja con el italiano Dario Cherchi, revalidaron el título como vencedores de la 24a edición de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano una vez finalizada la tercera y última etapa de 57 km disputada con salida y meta en Sant Antoni de Portmany.

De la mano de «Leo» Páez, de 42 años, doble campeón mundial, el título de la prueba ibicenca volvió a volar a Colombia después de un dominio casi total de la pareja italo-colombiana. Como despedida no fue posible alcanzar el triunfo parcial, que correspondió al dúo formado por el ídolo local, Enrique Morcillo, y el campeón de España, José María Sánchez.

La pareja española marcó un tiempo en meta de 2h.15.36, con 7 segundos de adelanto sobre los vencedores absolutos y 13 respecto a la pareja italiana Lorenzo Trincheri y Alessio Agostinelli.

Leonardo Páez feliz por revalidar el título

El campeón boyacense celebró en meta la victoria en Ibiza, aunque costó más de la cuenta llegárselo a creer, ya que su compañero transalpino sufrió un caída que le obligó a llegar a meta con algunas heridas.

«Estoy muy contento de ratificar la victoria. Esta Vuelta a Ibiza ha tenido un recorrido un poco más exigente. Hicimos una muy buena carrera desde el inicio hasta el final. La idea era controlar y lo hemos logrado», dijo Páez a EFE en la línea de meta.

A pesar de la caída de Cherchi y de los posteriores ataques de los rivales, el objetivo se cumplió y Páez se llevará a su país un nuevo triunfo desde la isla ibicenca.

«Este triunfo es muy especial para mí, sobre todo porque llevo muchos años en este deporte. Me siento contento de estar todavía en un gran nivel. Esta victoria es también para Colombia y para el departamento de Boyaca y sobre todo para mi y la familia», concluyó el boyacense.

El costarricense Andrey Amador venció en individual

El costarricense Andrey Amador dominó la prueba en el apartado individual merced a sus dos triunfos de etapa consecutivos. El ciclista «tico», exprofesional en ruta, con 10 temporadas en Movistar, 2 en Sky y 2 en EF Education, certificó el triunfo ganando la etapa después de rodar con el portugués Thiago Ferreira.

Amador, quien competirá en mayo en la Titan Desert de Marruecos, subió a lo más alto del podio acompañado de los españoles Kevin Suárez, especialista de ciclocrós, y Adrián Plaza, segundo y tercero respectivamente.

«Para mí es un triunfo muy especial porque la BTT fue como un sueño frustrado desde niño. En mi primer año sub-23 era la disciplina que a mí más me gustaba y la que mejor se me daba. Por circunstancias de la vida se me presentó la oportunidad de carretera y la aproveché. En Ibiza, he tenido una experiencia maravillosa y me llevo un gran recuerdo», dijo el costarricense.

Morcillo celebró la etapa en casa

El ibicenco Enrique Morcillo dio una alegría a la afición local con el triunfo de etapa en compañía del campeón nacional José María Sánchez. El residente en Santa Eularia, se mostró satisfecho con la victoria, aunque el objetivo inicial era luchar por lo mas alto de la general.

«Nos quedamos pronto fuera de la lucha por la general, pero hoy nos hemos pitado un poco la espinita, ganamos la tapa, y nos vamos con el podio. Esto refuerza la moral para los próximos objetivos», señaló Morcillo.

Claudia Peretti – Irina Luetzelschwab imbatibles en mujeres

En categoría femenina el dominio de la italiana Claudia Peretti y de la suiza Irina Luetzelschwab fue total por tercer día consecutivo, por lo que se llevaron el título con autoridad.

«Ha sido un día diferente, desde el km 5 hemos ido solas todo el rato, con ritmo fuerte y regular, y además por la zona de costa hemos disfrutado del paisaje», concluyó Peretti. EFE

soc/og

(Fotos)