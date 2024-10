El T-MEC es «indispensable» para EE.UU., afirma Sheinbaum tras declaraciones de Trump

2 minutos

Ciudad de México, 11 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que es «indispensable» para la economía estadounidense el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras el aviso del expresidente de EE.UU. (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump, de renegociarlo si vuelve a la Casa Blanca.

“Nos vamos a poner de acuerdo. Están en campaña, obviamente también hay mayores estridencias en uno u otro sentido, pero ellos saben y nosotros sabemos que es indispensable el acuerdo, en el marco de nuestra soberanía», declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana reaccionó a un discurso de Trump en Michigan, donde expresó el jueves que «notificará formalmente a México y Canadá» sobre su «intención de invocar las disposiciones de renegociación de seis años del T-MEC» que él negoció en su mandato y entró en vigor en 2020.

Pero Sheinbaum desestimó las repercusiones de sus declaraciones al afirmar que “Estados Unidos depende ya mucho de México», que registra un «máximo histórico» de exportaciones a ese país.

«Somos el principal exportador (a Estados Unidos) y nosotros también tenemos una relación muy importante de las economías, nuestro objetivo también es que esto avance hacia Centroamérica y Suramérica para poder hacer todavía hacer una fortaleza mayor de todo el continente», detalló.

La mandataria argumentó que Trump «se refirió en particular a productos que vienen en particular de China que no están reportados y que, incluso, ya en el actual T-MEC hay limitaciones».

Y reiteró que habrá acuerdos con quien gane las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre, ya sea Trump o la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

«Entonces gane quien gane, sea el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Nuestras economías tienen mucha integración», sostuvo. EFE

ppc/gbf

(foto)