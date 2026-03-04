El taller de bandas presidenciales de Perú, precavido ante crisis: «Siempre hay una lista»

Fernando Gimeno

Lima, 4 mar (EFE).- En Perú, un país que ha tenido ocho presidentes en casi una década, siempre hay una banda presidencial de emergencia, lista para cualquier eventualidad, un preciado símbolo que guarda con celo Dante Grados, el propietario del taller encargado de hacer este atributo de la máxima autoridad del Estado desde hace más de 70 años.

En la Bordaduría Dante, ubicada en el centro histórico de Lima, a pocos pasos del Palacio de Gobierno, han sido confeccionadas las bandas presidenciales para una veintena de gobernantes, desde Manuel Odría (1948-1956) hasta José María Balcázar, nombrado presidente interino hace escasas dos semanas.

La banda, una cinta de tela con los colores rojo y blanco de la bandera a peruana y el escudo bordado en el pecho, se le coloca al presidente en la ceremonia de investidura, como distintivo de honor.

El padre de Dante inició esta tradición familiar, pero la demanda se multiplicó desde que él tomó el mando. A partir de 2016 empezó la volatilidad política que le ha llevado a hacer bandas presidenciales para 8 presidentes, cuando en condiciones normales solo le hubiese tocado confeccionar estos elementos para dos mandatarios.

«Mi padre nos enseñó a ser precavidos. Nos decía: ‘Siempre tienen que tener una banda presidencial lista'», cuenta Dante en una entrevista con EFE en su taller, un negocio emprendido por su abuelo y que ahora regenta él.

Listos por si llaman del palacio presidencial

Con episodios donde los presidentes han sido depuestos de la noche para la mañana casi sin previo aviso, la llamada de la oficina de Protocolo de la Presidencia puede sonar en cualquier momento. «Tampoco se trata de hacerlo a la ligera y entregar algo mal hecho», señala.

Esta banda de emergencia, lista para ser usada en cualquier momento, cuenta con medidas estándares que admiten pequeños ajustes, aunque a veces no hay solución, como ocurrió con Francisco Sagasti (2020-2021).

«Sagasti era alto, pero muy menudo (delgado). Cuando se puso la banda presidencial, le llegaba por la rodilla, pero fue tan brusco el cambio que tuvo que juramentar con esa banda y, al otro día, tuvimos que cambiársela por una nueva a su medida», incide.

El caso contrario era el de Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011), que requería una banda especial más grande, de 1,10 metros de longitud por cada laso.

Bordado con hilos bañados en oro

Las bandas presidenciales, cuya elaboración puede tomar hasta tres días enteros de dedicación exclusiva, están hechas con tela de raso francés tras quedar en desuso el moiré (un tejido de apariencia visual ondulada), y el escudo está bordado con hilos metálicos bañados en oro, que exigen una técnica especial para trabajarlos.

En todo este tiempo solo ha habido dos cambios sustanciales en la banda: Alan García dispuso que el escudo fuese a la altura del pecho, en lugar de a la altura de la cintura; y recientemente se ha comenzado a representar el escudo nacional, que lleva una corona de laureles arriba y banderas a los costados; en lugar del escudo de armas que se usaba hasta hace poco».

Este taller también hace los fajines de ministros, y en ocasiones se ha desvelado toda la noche para hacer hasta 18 de estos de un día para otro, cuando ha habido un repentino cambio de Gobierno.

Pronto Dante tendrá que hacer bandas para el nuevo presidente que deberá asumir en julio próximo, tras las elecciones ya en marcha. Mientras, la banda de emergencia sigue a buen recaudo por si un nuevo giro político vuelve a hacerla necesaria en el Palacio de Gobierno. EFE

