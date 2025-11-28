El TAS desestima demanda contra la Federación Salvadoreña de Fútbol

San Salvador, 27 nov (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó una demanda contra la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) presentada por una empresa organizadora de eventos deportivos, con lo que «el proceso queda definitivamente cerrado».

La Fesfut informó en una misiva divulgada en redes sociales, a través de la Comisión Regularizadora de la entidad, que «el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha emitido el laudo correspondiente al procedimiento TAS 2024/0/10753 AGM Sport Inc. vs. Federación Salvadoreña de Fútbol, resolviendo a favor de la Fesfut».

Agregó que «el Tribunal desestimó en su totalidad la demanda presentada por AGM Sport Inc. y también rechazó la reconvención planteada en su contra».

«De esta manera, el proceso queda definitivamente cerrado sin que la Federación deba asumir responsabilidad económica alguna», apuntó el ente salvadoreño.

El TAS es un órgano internacional de arbitraje o mediación que dirime disputas relacionadas con el deporte. Su sede principal está localizada en Lausana, Suiza, con otros tribunales adicionales en Sidney, Australia, y Nueva York.

De acuerdo con medios locales, la referida empresa tenía un contrato con Fesfut para organizar varios encuentros de la selección mayor, pero el ente salvadoreño organizó un partido ante la selección de Bonaire de manera paralela en 2024.

La empresa habría alegado, de acuerdo con publicaciones de la prensa deportiva salvadoreña, que no se respetó el acuerdo de prioridad para organizar encuentros de la Selecta.

Según publicaciones de medios salvadoreños, AGM fue propietaria del club Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) entre mediados de 2022 y finales de 2024. EFE

