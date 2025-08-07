The Swiss voice in the world since 1935

El TC alemán restringe el uso de virus troyanos para las investigaciones policiales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 7 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Alemania falló este jueves que el uso de virus troyanos para captar y transmitir información de personas que son objeto de investigaciones penales, es, en algunos casos, inconstitucional.

Así, emplear troyanos para la vigilancia de telecomunicaciones en investigaciones que tienen como objetivo esclarecer delitos castigados potencialmente con una pena máxima de tres años de prisión es «desproporcionado», en vista de la intromisión que representa en los derechos básicos, según el fallo difundido por el TC.

Ello es así hasta el punto de que, incluso si el delito en cuestión estuviese calificado como perteneciente al ámbito del terrorismo, esto no sería relevante, de acuerdo con la decisión, que tiene efecto retroactivo.

Desde 2017 la policía alemana podía emplear troyanos para por ejemplo acceder a mensajes encriptados enviados por un sospechoso a través de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram o incluso para analizar todos los datos almacenados en un ordenador o teléfono móvil.

Una organización civil había presentado dos demandas constitucionales ante el temor de que la medida lleve a que se puedan espiar de este modo las comunicaciones de personas no implicadas que tienen contacto con los sospechosos.

Según estadísticas recientes de la Oficina Federal de Justicia, en 2023 los jueces autorizaron la vigilancia secreta de dispositivos en 104 casos y la medida se implementó finalmente en 62 ocasiones.EFE

cph/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR