El teatro rescata a diplomático mexicano que salvó casi 600 vidas en Guerra Civil española

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Sevilla (España), 8 jun (EFE).- La obra de teatro ‘Serán solo unos días’, del autor español Emilio González Romero, rescata la historia del cónsul de México en España, Porfirio Smerdou, quién salvó a casi 600 españoles de ambos bandos durante la guerra civil española (1936-1939).

Porfirio Smerdou, hombre de ideas liberales y progresistas no dudó en refugiar en su casa de Málaga (sur de España), donde ejercía como diplomático, a cuantas personas llegaron, independientemente de su filiación política.

En un primer momento, según contó a EFE González Romero, el diplomático protegió a falangistas, miembros de acción católica y derechistas de toda clase, con sus familiares, pero una vez que los estos tomaron Málaga, en la primera semana de febrero de 1937, el cónsul mexicano volvió a repetir la operación, ahora salvando la vida de refugiados republicanos que huían del terror de la guerra.

Entre adultos, niños y ancianos llegó a haber hasta 60 personas al mismo tiempo en su pequeña vivienda ya que «el humanismo» del cónsul mexicano prevalecía sobre cualquier otra consideración ideológica, según ha explicado el autor de la obra de teatro.

Smerdou logró hacerse con un coche particular, al que le puso delante un banderín con los colores mexicanos -México fue el país que más incondicionalmente apoyó a la República española desde el primer momento- y de ese modo fue llevando al puerto de Málaga a los refugiados, que embarcaban con rumbo a Gibraltar o al norte de África.

González Romero optó por escribir una obra de teatro en vez de una novela por visualizar el escenario desde el primer momento en la convivencia forzada de aquellas personas en peligro de muerte.

La obra de teatro, ‘Serán solo unos días’, ganó el XXIV Premio de Teatro José María Martín Recuerda, de la región española de Andalucía (sur), dotado con 3.000 euros. El autor recogerá su premio el próximo viernes en Granada.

A Smerdou también le había dedicado un libro el periodista español Diego Carcedo -‘El Schindler español’- y existe otra obra sobre los asilados por el cónsul mexicano del abogado Félix Álvarez -‘La lista de Smerdou. Los refugiados de Villa Maya’-, pero lo que fue determinante para González Romero fue encontrar los diarios de dos de los refugiados, curiosamente escritos ambos en clave de humor.

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