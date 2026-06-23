El TEDH avala la anulación de indultos para que altos cargos macedonios rindieran cuentas

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París, 23 jun (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo avaló este martes las decisiones de la justicia de Macedonia del Norte, que anuló unos indultos presidenciales que beneficiaron a 56 altos cargos del Gobierno o del partido político del jefe del Estado, por considerar que primaba la necesidad de que rindieran cuentas.

«La necesidad de preservar la obligación de rendir cuentas que se impone a los titulares de funciones públicas y de velar para que esas personas no estén por encima de las leyes, primó sobre la necesidad de garantizar la seguridad jurídica», señalan los jueces europeos en el dictamen en el que rechazan la demanda de tres de los indultados.

Esos tres hombres son el exministro de Transportes, Mile Janakieski, el exalcalde de Bitola, Vladímir Taleski, y Kosta Mitrovski, que fue presidente de la comisión electoral local en el centro de la capital, Skopje, en el momento en el que se desarrollaron los hechos por los que acabaron condenados por corrupción a penas de cárcel.

El 12 de abril de 2016, el entonces presidente de esta república balcánica, Gorge Ivanov, que había sido elegido consecutivamente en 2009 y en 2014, indultó a 56 personas por las causas penales que en aquellos momentos pesaban sobre ellos, abiertas tras las revelaciones del principal partido de oposición en 2015, sobre un sistema masivo de escuchas telefónicas.

Sin embargo, una jueza declaró al mes siguiente que esos indultos presentaban las características de una amnistía, para las que el único competente es el Parlamento, y no de indultos presidenciales y pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre un posible abuso de poder por parte del jefe del Estado.

Con carácter urgente, el 20 de mayo entró en vigor una nueva ley que con carácter temporal (por un periodo de 30 días) permitía al presidente anular los indultos que había acordado y que sirvió para que Ivanov las declarara nulas el día 27.

La consecuencia fue que los procedimientos contra los tres demandantes se reactivaron y terminaron condenados a penas de cárcel, sentencias que fueron confirmadas en apelación.

En su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegaban que no se habían respetado los principios de seguridad jurídica y de preeminencia del derecho, así como el de la imparcialidad judicial.

La mayor parte de sus argumentos han sido rechazados, pero el Tribunal de Estrasburgo sí que concluye que en el caso de Mitrovski y de Janakieski se violó el derecho que tenían a un proceso contradictorio porque no se les notificaron las conclusiones de la Fiscalía, y por eso Macedonia del Norte los tendrá que indemnizar con 3.600 euros a cada uno.

En cualquier caso, los jueces europeos insisten en que «la gravedad de la situación y la crisis política consecutiva» a los indultos, en medio de un escándalo que salpicaba al partido en el poder justificaba «la adopción de medidas excepcionales» como fue la ley especial que sólo afectaba a «un pequeño grupo de personas».

La razón es que en caso contrario, «se habrían beneficiado de indultos ilegales», y por tanto se trataba así de conseguir el «restablecimiento del Estado de derecho». EFE

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