El TEDH avala la expulsión de España de un marroquí por sospechas de yihadismo

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París, 12 may (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo ha avalado la expulsión por parte de España de un marroquí sobre el que la Policía tenía sospechas de vínculos yihadistas y quien denunció esa decisión, en particular porque estimaba que no se habían tenido suficientemente en cuenta las consecuencias para su vida familiar.

En la sentencia publicada este martes, los jueces europeos subrayan que aunque el demandante Najib Fal, que estuvo viviendo en España desde 2006 y hasta su expulsión en junio de 2019, no fue condenado penalmente, los informes policiales sobre su implicación en acciones de radicalización islámica eran suficientes para decretar su expulsión administrativa.

Sobre todo, porque Fal no aportó ningún elemento que desmintiera las conclusiones de esos informes policiales, según los cuales era un miembro importante de un grupo que había enviado a jóvenes de Madrid a Siria e Irak para integrarse allí en grupos terroristas yihadistas.

En cuanto a los posibles daños de esa expulsión para su vida familiar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que los tribunales españoles examinaron de forma adecuada su situación.

Por una parte, tuvieron en cuenta que había llegado a España de adulto y que su mujer era también marroquí, de forma que, si decidía acompañarlo, volvería a su país de origen.

Además, las hijas de la pareja, aunque habían nacido en España, eran todavía jóvenes, de forma que «era razonable pensar que podían adaptarse a la vida de Marruecos», según el TEDH, que no ve nada que induzca a pensar que los miembros de la familia tendrían dificultades por estar allí y para el que esa situación familiar fue tenida en cuenta «correctamente».

El Tribunal de Estrasburgo hace notar que los vínculos sociales de Fal en España «se limitaban a su familia cercana y a sus correligionarios en diversas mezquitas».

En resumen, su conclusión es que «teniendo en cuenta la gravedad de la amenaza identificada», su expulsión y el periodo de diez años durante el que se le prohibió volver a España no le parece desproporcionado. EFE

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