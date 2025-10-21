El TEDH condena a Dinamarca por multar a un hombre que llamó nazi a un dirigente ultra

1 minuto

París, 21 oct (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo condenó este martes a Dinamarca por infringir la libertad de expresión de un hombre al que se le impuso una multa de unos 5.400 euros por difamación después de haber calificado de «nazi» a un dirigente de Stram Kurs, un partido de ultraderecha antimusulmán.

En una sentencia publicada este martes, los jueces europeos dieron la razón a Mathias Friis Mortesnsen, que en un comentario en su cuenta de Twitter (ahora X) había dicho que «se había autorizado a ser nazi» a ese dirigente y fundador del partido, identificado por sus iniciales R.P., después de que otra persona hubiera sido condenada «por haber tratado de idiota a un policía».

R.P. denunció a Mortenssen por difamación ante los tribunales daneses, que en 2023 lo condenaron a una multa.

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegó que ese comentario estaba cubierto por su libertad de manifestar una opinión sobre una cuestión de interés público, en concreto sobre la administración de la justicia en Dinamarca. También que la sanción le parecía particularmente severa.

En su dictamen, el TEDH impone a Dinamarca la devolución a Mortensen de los 5.400 euros de la multa que tuvo que pagar, así como a pagarle 4.000 euros por el perjuicio moral y 10.000 euros por costas judiciales. EFE

